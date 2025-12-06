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Конец мира

Библиотека №164, улица Шаболовка, 36

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Предвкушать конец света — самое древнее развлечение человечества. Датский, немой и очень красивый фильм, который считается классикой научной фантастики. Он изображает катастрофу во всем мире, когда комета проходит по земле и причиняет стихийные бедствия и социальные беспорядки. Вход бесплатный.

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