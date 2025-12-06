Предвкушать конец света — самое древнее развлечение человечества. Датский, немой и очень красивый фильм, который считается классикой научной фантастики. Он изображает катастрофу во всем мире, когда комета проходит по земле и причиняет стихийные бедствия и социальные беспорядки. Вход бесплатный.