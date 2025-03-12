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Компаньон (2025)

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озеру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки. Двери на киносеанс откроются в 19:30. Начало в 20:00.

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