Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озеру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки. Двери на киносеанс откроются в 19:30. Начало в 20:00.