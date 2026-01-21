Это локализация, переанжирование и перевод на русский язык ютуб проекта «Dr. Horrible's Sing-Along Blog». Ходят слухи, что скоро Доктор Ужасный вновь попробует противостоять своему заклятому врагу Капитану Молоту и, возможно, именно в этот раз сможет попасть в Злодейскую Лигу Зла. Сумеет ли он достичь своей заветной цели? И что там насчёт милой Пэнни, в которую он так неловко влюблён? Перевод и постановку осуществляет команда авторов продюсерского центра «BookMusical Entertainment» — Андрей Антипов и Тария Батурина.