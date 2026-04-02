Признанный мастер отечественного раггамаффина, любимчик регги-публики и просто талантливый артист. У него шесть альбомов, сотни тысяч лайков на стримингах, и большое количество поклонников по всей стране и ближнем зарубежье. Традиционный весенний концерт будет плотно наполнен всем тем что ты любишь — регги, дэнсхоллом, афробитом, хип-хопом, искромётными шутками и кричалками, огненными танцами и незабываемой харизмой.