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Про событие
Молодой и энергичный музыкант с разнообразной музыкой, от инди рока до задушевного хип-хопа, так же в его трекографии есть и электронная музыка под которую толпа обычно слэмится. Это третий концерт молодого артиста, за пару лет он уже успел обрасти верной аудиторией которая знает наизусть его песни и кричат их на концертах.
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