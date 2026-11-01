Отмечал ли ты когда-нибудь день благодарения? За что хочется сказать «спасибо» этой жизни? На арт-практике через коллаж ты сможешь отобразить то хорошее, что так или иначе случалось в твоей жизни. Будут винтажные журналы, фотографии, много разных вырезок, бархат и даже нитки. Также ты сможешь попробовать технику переноса изображения с помощью скотча. После практики можно остаться попить кофе и просто общаться с участниками. Все материалы включены в стоимость. Опыт в коллажах вовсе необязателен.