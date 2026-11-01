ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Коллажная встреча «Благодарность»

Surf x Park Gorkogo, проспект Мира, 119с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Отмечал ли ты когда-нибудь день благодарения? За что хочется сказать «спасибо» этой жизни? На арт-практике через коллаж ты сможешь отобразить то хорошее, что так или иначе случалось в твоей жизни. Будут винтажные журналы, фотографии, много разных вырезок, бархат и даже нитки. Также ты сможешь попробовать технику переноса изображения с помощью скотча. После практики можно остаться попить кофе и просто общаться с участниками. Все материалы включены в стоимость. Опыт в коллажах вовсе необязателен.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога среди искусства
Йога среди искусства
до

1200₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»
Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»

3500₽

Как справиться с тревогой: лекция и мастер-класс
Как справиться с тревогой: лекция и мастер-класс

от 4500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи