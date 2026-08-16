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Коллажная встреча

Белый лист, Валовая улица, 32/75с2

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Погрузишься внутрь своего бессознательного с помощью составления метафорического портрета в технике "коллаж", и в конце встречи получишь обратную связь от арт-терапевта и психолога. Не переживай, если ты никогда в жизни не делал коллажи и тебе кажется, что ничего не получится. Это просто невозможно! Обязательно получится! 100%! Здесь теплая и поддерживающая атмосфера — без оценок и критики. Все материалы предоставляются — бери с собой только желание творить и узнавать себя. Ведущая: Светлана Гунич, психолог и арт-терапевт. Запись и вопросы в ВКонтакте.

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