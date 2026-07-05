Будут делать разворот, посвящённый этому лету. Чем запомнилось это лето? Долгожданным путешествием, вечерами у бабушки на даче, посиделками с любимыми подругами, чтением книги на природе — это может быть всё, что угодно. Главное — это то, что дорого твоему сердцу. Если хочешь, принеси памятные билетики в музей или аэропорт, чайные пакетики, чеки из кофеен; можно даже собственные фото. Все остальные материалы будут предоставлены. Всего количество мест — 7.