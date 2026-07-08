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  1. Москва
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Коллажная вечеринка

м. Тульская, точное место сообщит организатор после регистрации

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, когда можно отбросить все «взрослые дела» и окунуться в прежний мир наивности, творчества и беззаботности. Встреча для людей из креативной индустрии, которые хотят знакомится и классно проводить время. Что будет: — будешь делать коллажи на свободную тематику; — будешь вкусно ужинать и пить; — а еще знакомиться через необычную механику, которая поможет раскрыться и растопить лёд. Для регистрации на мероприятие нужно заполнить форму.

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