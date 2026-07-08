Вечер, когда можно отбросить все «взрослые дела» и окунуться в прежний мир наивности, творчества и беззаботности. Встреча для людей из креативной индустрии, которые хотят знакомится и классно проводить время. Что будет: — будешь делать коллажи на свободную тематику; — будешь вкусно ужинать и пить; — а еще знакомиться через необычную механику, которая поможет раскрыться и растопить лёд. Для регистрации на мероприятие нужно заполнить форму.