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Коллаж+гербарий

2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты: — познакомишься с искусством прессованных цветов и миром ботанических художников-коллажистов. — научишься передавать смысл и настроение на листе, подберёшь композицию, оформишь идею. — освоишь разные материалы и «подружишь» их между собой (журнальные вырезки, фото, стикеры, штампы и конечно, засушенные травы и цветы). — по итогу создашь коллажную работу форматом на выбор 10х15 или 15х20 см. Ведущая: Анастасия, автор тг-канала Herbarium art, педагог, мастер плоскостной флористики. Количество мест ограничено — необходимо заранее зарегистрироваться. В стоимость включён депозит 700 рублей на еду и напитки.

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