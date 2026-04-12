Погрузишься в мир античных мифов и легенд через визуальные образы, текст и творчество. На мастер-классе ты сможешь: – Почувствовать атмосферу любимых историй; – Насладиться красивыми картинками и яркими образами; – Обсудить символы и атрибуты мифов Древней Греции; – Через коллаж поделиться своими любимыми античными историями; – Создать свою визуальную интерпретацию мифа с известными героями, кусочками текста и красочными картинками Все материалы включены в стоимость. Можно взять свой блокнот или что-то, что очень хочется использовать.