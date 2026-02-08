Коллаж — это способ выразить чувства без слов, создавая маленькую историю любви. На мастер-классе ты сможешь сделать валентинку для любимого человека, чтобы не покупать открытки. В твоём распоряжении будут вырезки, ленты, фактурная бумага и, конечно, фантазия.