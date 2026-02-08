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Коллаж любви: создаём авторские валентинки

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллаж — это способ выразить чувства без слов, создавая маленькую историю любви. На мастер-классе ты сможешь сделать валентинку для любимого человека, чтобы не покупать открытки. В твоём распоряжении будут вырезки, ленты, фактурная бумага и, конечно, фантазия.

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