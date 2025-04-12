Коктейльное казино — это дегустация в формате казино, где гости наслаждаются коктейлями в непринужденной атмосфере. Будешь вслепую пробовать популярные коктейли и ставить ставки на состав, форму подачи, класс коктейля и, конечно же, на то, в каком известном фильме можно его встретить. «Взболтать, но не смешивать» — знакомо? Тогда это уже заявка на победу. Не переживай: коктейльные гуру-крупье будут давать подсказки. А также подробно расскажут о каждом коктейли в дегустации. В стоимость билета входит 4 коктейля, небольшие закуски и приз победителю. И помни, всё что случилось в коктейльном казино — остается в коктейльном казино.