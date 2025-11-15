Неподдающиеся объяснению события происходят в тринадцатом интернате: то ли воспитанники дорвались до центрального рубильника и решили жестоко подшутить над дирекцией, то ли и правда начался конец света, но однажды свет в ГБОУ гаснет. Троица друзей под подозрением: не они ли превратили кабинет директора в чистилище, откуда каждому взрослому, оказавшемуся в нем, предстоит выбрать собственный вариант исхода? А может и не осталось уже никакого выхода за пределы этих стен? Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.