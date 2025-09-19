Когти в печень (никто не вечен)
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Неподдающиеся объяснению события происходят в тринадцатом интернате: то ли воспитанники дорвались до центрального рубильника и решили жестоко подшутить над дирекцией, то ли и правда начался конец света, но однажды свет в ГБОУ гаснет. Троица друзей под подозрением: не они ли превратили кабинет директора в чистилище, откуда каждому взрослому, оказавшемуся в нем, предстоит выбрать собственный вариант исхода? А может и не осталось уже никакого выхода за пределы этих стен?
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