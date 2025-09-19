ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Когти в печень (никто не вечен)

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Неподдающиеся объяснению события происходят в тринадцатом интернате: то ли воспитанники дорвались до центрального рубильника и решили жестоко подшутить над дирекцией, то ли и правда начался конец света, но однажды свет в ГБОУ гаснет. Троица друзей под подозрением: не они ли превратили кабинет директора в чистилище, откуда каждому взрослому, оказавшемуся в нем, предстоит выбрать собственный вариант исхода? А может и не осталось уже никакого выхода за пределы этих стен?

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста