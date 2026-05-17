Главная героиня по имени Айка рассказывает о своем детстве и жизни в России, о первой любви и отношениях с русским мужчиной. Монологи переходят из одного состояния в другое сквозь четыре времени года. Размышления о жизни открывают перед зрителем фрагменты японской культуры, мифы и штампы, ментальную разницу народов. Героиня преодолевает инфантильность, обиды и утраты. Взросление, умение отпускать тяжелые переживания и прощать помогают ей не ходить по кругу боли, а вырваться, продолжить идти вперед, храня в сердце свою детскую мечту. Доступные даты: 17 мая 19:00 23 июня 20:00