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Когда стены слушают: квартирник

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Импровизационное шоу по историям зрителей. Квартирник — когда на кухне собираются голоса, звон посуды и гитара, и, кажется, что мир помещается в одной комнате. Это место, где можно шептать правду и громко смеяться, где песни другого становятся твоими, а истории — песнями. Какая мелодия живет у тебя дома? Слово передается от одного человека к другому, и каждая история меняет звучание вечера. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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