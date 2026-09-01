Когда стены слушают: квартирник
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Импровизационное шоу по историям зрителей. Квартирник — когда на кухне собираются голоса, звон посуды и гитара, и, кажется, что мир помещается в одной комнате. Это место, где можно шептать правду и громко смеяться, где песни другого становятся твоими, а истории — песнями. Какая мелодия живет у тебя дома? Слово передается от одного человека к другому, и каждая история меняет звучание вечера. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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