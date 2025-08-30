На лекции рассмотрят гигантов птичьего царства и расскажут, как они боролись за планету с предками львов и медведей. Все считают, что после вымирания динозавров началась эра доминирования млекопитающих. Но кто же мог подумать, что птицы решат отказаться от полёта и стать хозяевами суши? И речь идёт не только о знаменитой нелетающей диатриме, но и об орле размером с самолёт! Кто рассказывает? Дмитрий Соболев — автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».