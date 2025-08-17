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когда наше время?

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2300₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Что тебя ждет? Много крутых артистов, будет продажа мерча, сам фест пройдет на веранде под открытым небом. Приходи сам и приводи всех своих друзей. Участники: КРИМИ КРАЙ ХАРК! Барабинск Предсказуемо сканк! & один четыре Мама сказала нет

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