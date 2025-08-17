когда наше время?
Ольховская ул., 14/1
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от 500₽ до 2300₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Что тебя ждет? Много крутых артистов, будет продажа мерча, сам фест пройдет на веранде под открытым небом. Приходи сам и приводи всех своих друзей. Участники: КРИМИ КРАЙ ХАРК! Барабинск Предсказуемо сканк! & один четыре Мама сказала нет
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