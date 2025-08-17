Что тебя ждет? Много крутых артистов, будет продажа мерча, сам фест пройдет на веранде под открытым небом. Приходи сам и приводи всех своих друзей. Участники: КРИМИ КРАЙ ХАРК! Барабинск Предсказуемо сканк! & один четыре Мама сказала нет