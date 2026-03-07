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Вечеринки
Еда
Про событие
Кофейная вечеринка для весенних жаворонков. Весну нужно встречать ярко, поэтому эта вечеринка для всех, кто любит вкусный кофе и булочки по утрам,. Ты не обязан приходить к самому началу, выбирай комфортное для себя время. Как всё будет происходить: Большой зал превратится в идеальный зал для танцев, также там тебя будут ждать Cosmic latte — в стоимость билета уже входит 2 напитка (фильтр кофе) В малом зале организовали для тебя мягкую зону, где можно будет продегустировать вкусный чай, попробовать вкусную выпечку и конечно же общаться — стол с едой будет постоянно пополняться.
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