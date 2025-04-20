Вечеринка в честь наступившей весны и солнышка со скандинавскими вкусностями и кофе от Cosmic latte и диджейским сетом. Перед началом утренней дискотеки у тебя будет возможность «расшевелиться» с мастером школы Gogol School, который покажет, как можно двигаться, чувствовать музыку и не бояться танцевать в кругу незнакомцев.