Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Вечеринка в честь наступившей весны и солнышка со скандинавскими вкусностями и кофе от Cosmic latte и диджейским сетом. Перед началом утренней дискотеки у тебя будет возможность «расшевелиться» с мастером школы Gogol School, который покажет, как можно двигаться, чувствовать музыку и не бояться танцевать в кругу незнакомцев.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи