На лекции ты пройдёшь путь от ягоды до чашки, разберёшь главные методы заваривания, поймёшь, почему этикет — это не скучные правила, а инструмент гостеприимства. И, конечно, попробуешь кофе, приготовленный правильно, и насладишься вкусными десертами. Что тебя ждёт: — История кофе: от Эфиопии до европейских революций. — Кофе в России: от Петра I до СССР. — Главные правила этикета: как подавать и как пить кофе в гостях, на деловой встрече и в ресторане. — Рецепты приготовления кофе, кофепитие и живые истории. Ведущая — эксперт по этикету и сервировке, а также фанат кофе. Она покажет, как этот напиток может стать главным акцентом твоего стола и душевных встреч. Количество мест ограничено — формат камерный.