ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Кофе: история, культура и этикет напитка, покорившего мир

Семёновский переулок 19, 3 этаж

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 14+
Еда

Про событие

На лекции ты пройдёшь путь от ягоды до чашки, разберёшь главные методы заваривания, поймёшь, почему этикет — это не скучные правила, а инструмент гостеприимства. И, конечно, попробуешь кофе, приготовленный правильно, и насладишься вкусными десертами. Что тебя ждёт: — История кофе: от Эфиопии до европейских революций. — Кофе в России: от Петра I до СССР. — Главные правила этикета: как подавать и как пить кофе в гостях, на деловой встрече и в ресторане. — Рецепты приготовления кофе, кофепитие и живые истории. Ведущая — эксперт по этикету и сервировке, а также фанат кофе. Она покажет, как этот напиток может стать главным акцентом твоего стола и душевных встреч. Количество мест ограничено — формат камерный.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста