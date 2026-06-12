Уютная вечеринка, где все читают любимые книги, играют в литературную викторину с призами и открывают книжный развал вместе с букинистом Леонидом Кочетковым и его шикарной коллекцией бумажных друзей. Здесь соберутся, чтобы обсудить фантастику — один из самых популярных литературных жанров. Как это будет: — Сначала Леонид прочитает небольшую лекцию о фантастических книгах и местах их обитания. Обсудишь жанр фантастики, поймёшь, чем он отличается от фэнтези, и вспомнишь мимоходом любимые произведения; — Затем все почитают по ролям, как в театре, отрывки из лучших фантастических романов; — После — викторина по свежим знаниям. Конечно, с призами! — А в конце для тебя откроют букинистический магазин, а заодно запустят дискотеку, где можно будет угоститься свежайшим пивом. Если хочешь, с собой можно взять любимую книгу и прочитать вслух любимый отрывок (минут на пять). Регистрация на «Книжный рейв» бесплатная, но в баре надо будет оставить депозит в 900 рублей. Его можно потратить на любые напитки и угощения: холодное пиво, горячую еду, душистый травяной чай и так далее. Сбор гостей с 18:00 Начало в 19:00