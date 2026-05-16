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Книжный клуб: «Последний паром Заболотья»

Галерея на Шаболовке, улица Серпуховский Вал, 24к2

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча с Настасьей Реньжиной и обсуждение её романа «Последний паром Заболотья». Это то пронзительный роман о русском Севере и вымирающих деревнях Вологодчины, о силе места, семейных травмах и мучительном выборе между родной землёй и будущим. В северной деревне Заболотье, на берегу Шексны, природа и человеческие судьбы сплетаются в тугой узел. Паромщик Михаил любит эту суровую землю и таинственную затопленную церковь в Крохино, восстающую из воды как призрак прошлого. Он цепляется за корни и верит, что даже здесь можно построить будущее. Его жена Ира, задыхаясь от нищеты и безысходности, видит в родной деревне лишь болото упадка, где каждый дом хранит память о чужом горе и неотпущенных грехах. На встрече можно будет задать автору вопросы о романе, подписать книгу, а также обсудить текст в компании единомышленников. Встречу проведёт Кристина Плякина — историк, специалист по истории и литературе Франции (историко-филологический факультет РГГУ), автор Телеграм-канала «Книжные сомелье».

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