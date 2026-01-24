Книжный клуб школы философии «Новый Акрополь» — это чтение и обсуждение великих книг от античности до наших дней. Участники встречаются, чтобы обсудить прочитанное и проникнуть в суть. Знаменитый бельгийский писатель Морис Метерлинк, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1905 году написал пьесу-притчу «Синяя птица». Она превратилась в символ хрустальной мечты, которую нельзя удержать, которой невозможно обладать, но к ней можно вечно стремиться. На встрече предлагается вместе подумать: — Что такое счастье? — Где оно спрятано? — Нужно ли за ним отправляться в дальние края? — Почему детскую сказку считают философским произведением? Обрати внимание, что встречи не предполагают чтения вслух и разбора текста. Книги участники клуба читают дома, а встречаются, чтобы вместе размышлять, извлекать смысл и искать связь с жизнью. Встречу книжного клуба проводят: Наталия Наумова — руководитель книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Более 5 лет преподаёт в «Новом Акрополе» курс философии, истории религии и символизма культур. Ведёт авторские курсы по практическому Фэн Шуй. Любит читать и путешествовать. Марина Насырова — ведущая книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Филолог-германист, переводчик и преподаватель немецкого языка. Ревностно относится к чистоте русского языка. Любит бегать, ходить в театры и на выставки. Но больше всего на свете любит читать и обсуждать книги. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.