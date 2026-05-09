ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Книжный клуб: «Искупление»

Галерея на Шаболовке, улица Серпуховский Вал, 24к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В Галерее на Шаболовке состоится обсуждение психологической драмы о любви и прощении «Искупление» Иэна Макьюэна. Сюжет романа разворачивается в трёх временных пластах. В жаркий день 1935 года в английской усадьбе тринадцатилетняя Брайони Таллис, будущий писатель с бурным воображением, неверно истолковывает отношения старшей сестры Сесилии и сына прислуги Робби Тёрнера. Её лживые показания, продиктованные детской влюблённостью и желанием драматизировать реальность, становятся роковыми. «Искупление» — это не просто захватывающая трагедия, а глубокое исследование этики творчества. Книга заставляет задуматься о том, как легко воображение превращается в оружие, какую цену мы платим за свои выдумки и имеет ли право художник выдумывать счастье для своих героев, когда в реальности его не было.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста