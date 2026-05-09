В Галерее на Шаболовке состоится обсуждение психологической драмы о любви и прощении «Искупление» Иэна Макьюэна. Сюжет романа разворачивается в трёх временных пластах. В жаркий день 1935 года в английской усадьбе тринадцатилетняя Брайони Таллис, будущий писатель с бурным воображением, неверно истолковывает отношения старшей сестры Сесилии и сына прислуги Робби Тёрнера. Её лживые показания, продиктованные детской влюблённостью и желанием драматизировать реальность, становятся роковыми. «Искупление» — это не просто захватывающая трагедия, а глубокое исследование этики творчества. Книга заставляет задуматься о том, как легко воображение превращается в оружие, какую цену мы платим за свои выдумки и имеет ли право художник выдумывать счастье для своих героев, когда в реальности его не было.