На ближайшей встрече книжного клуба обсудишь роман-лексикон Милорада Павича. Милорад Павич создал нелинейный гиперроман. У него нет ни начала, ни конца в классическом понимании. Книга состоит из трех перекрестных словарей: Красного (христианство), Зеленого (ислам) и Желтого (иудейская традиция). Уникальный факт: книга существует в «мужской» и «женской» версиях, отличающихся одним абзацем. На встрече расскажут, в чем сакральный смысл этого трюка. Читать её можно как угодно: от корки до корки, вразброс, как гороскоп на сегодня (открыть случайную статью), или как детектив, собирая истину по крохам. Павич учит искусству нелинейного мышления. Он предсказал эпоху интернета, где каждый факт имеет множество трактовок. «Хазарский словарь» — это идеальная метафора современного мира. История хазар (исчезнувшего народа) здесь — лишь предлог, чтобы поговорить о том, как истина ускользает между версиями событий. Обсудишь: возможна ли объективная история или люди всегда обречены иметь три словаря? Как обычно, будет много важных жизненных вопросов, которые волнуют каждого.