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Книжный клуб «Book & Brunch»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Каждый книжный клуб посвящен обсуждению одного текста, на этот раз обсудят «Глаза Моны» Тома Шлессера. «Роман взросления», рассказывающий историю десятилетней Моны, которая может ослепнуть из-за редкого заболевания. Обеспокоенный дедушка хочет успеть показать ей как можно больше прекрасных вещей, поэтому каждую неделю они посещают один из парижских музеев и любуются знаменитыми произведениями искусства. Автор книги — известный историк искусства и преподаватель, поэтому «Глаза Моны» — не только увлекательный роман, но и своеобразный путеводитель по мировой культуре от эпохи Возрождения до наших дней.

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