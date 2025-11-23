Каждый книжный клуб посвящен обсуждению одного текста, на этот раз обсудят «Глаза Моны» Тома Шлессера. «Роман взросления», рассказывающий историю десятилетней Моны, которая может ослепнуть из-за редкого заболевания. Обеспокоенный дедушка хочет успеть показать ей как можно больше прекрасных вещей, поэтому каждую неделю они посещают один из парижских музеев и любуются знаменитыми произведениями искусства. Автор книги — известный историк искусства и преподаватель, поэтому «Глаза Моны» — не только увлекательный роман, но и своеобразный путеводитель по мировой культуре от эпохи Возрождения до наших дней.