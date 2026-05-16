ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Книжный бранч с практиками текстотерапии: «Миндаль»

Садовая-Сухаревская улица, 10/12

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3700₽
Возраст 16+

Про событие

Литературный кружок по роману Сон Вон Пхён «Миндаль». Ты уйдёшь с новым, более ясным пониманием своих чувств через чтение и письмо. Ведущая —Марина Мамедова, филолог, профессиональный редактор, текстотерапевт. Главный герой романа Сон Вон Пхён «Миндаль» родился с алекситимией — он не чувствует страха, радости, любви. Его сердце как миндаль — твердое и закрытое. Однажды он встречает парня по имени Гон — опасного, взрывного, но единственного, кто пытается его понять. Это история о том, как через боль и дружбу можно научиться чувствовать. Что такое текстотерапия и как она работает: Текстотерапия — это метод, где ты через письмо исследуешь свои чувства и состояния. Ты не просто говоришь о проблеме, а выписываешь её, что превращает хаос в слова, а слова — в опору. На встрече не будет лекций: после чтения отрывков романа ты будешь писать короткие тексты о себе и уйдёшь с конкретными зафиксированными инсайтами. По итогу ты научишься лучше различать свои чувства и эмоции и получишь инструмент, который сможешь использовать дома самостоятельно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста