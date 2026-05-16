Литературный кружок по роману Сон Вон Пхён «Миндаль». Ты уйдёшь с новым, более ясным пониманием своих чувств через чтение и письмо. Ведущая —Марина Мамедова, филолог, профессиональный редактор, текстотерапевт. Главный герой романа Сон Вон Пхён «Миндаль» родился с алекситимией — он не чувствует страха, радости, любви. Его сердце как миндаль — твердое и закрытое. Однажды он встречает парня по имени Гон — опасного, взрывного, но единственного, кто пытается его понять. Это история о том, как через боль и дружбу можно научиться чувствовать. Что такое текстотерапия и как она работает: Текстотерапия — это метод, где ты через письмо исследуешь свои чувства и состояния. Ты не просто говоришь о проблеме, а выписываешь её, что превращает хаос в слова, а слова — в опору. На встрече не будет лекций: после чтения отрывков романа ты будешь писать короткие тексты о себе и уйдёшь с конкретными зафиксированными инсайтами. По итогу ты научишься лучше различать свои чувства и эмоции и получишь инструмент, который сможешь использовать дома самостоятельно.