Любишь книги и медитативную музыку? Здесь объединят эти два приятных занятия в одно. Тебя приглашают на книжную вечеринку: тебя ждёт чтение книг под созерцательную музыку, в том числе с использованием виниловых пластинок. При участии музыкантов из проекта «ИмпроШтурм» — шумовая атмосферная импровизация, экспериментальное звучание. Эстетика странного — это больше, чем лекарство. Один из музыкантов принесёт книги для чтения. Приноси свои книги, а также пластинки, которые хотелось бы услышать. А музыканты выберут, что поставить.