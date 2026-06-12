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Книжная вечерика

Угол
Новорязанская улица, 29с4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Любишь книги и медитативную музыку? Здесь объединят эти два приятных занятия в одно. Тебя приглашают на книжную вечеринку: тебя ждёт чтение книг под созерцательную музыку, в том числе с использованием виниловых пластинок. При участии музыкантов из проекта «ИмпроШтурм» — шумовая атмосферная импровизация, экспериментальное звучание. Эстетика странного — это больше, чем лекарство. Один из музыкантов принесёт книги для чтения. Приноси свои книги, а также пластинки, которые хотелось бы услышать. А музыканты выберут, что поставить.

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