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Кино
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Ветка отчужденности и одиночества с ведущим Андреем. Ничего, только молчание. Одна из последних работ великого мастера, которая полностью уходит от классического киноязыка, приходя во что-то иное... Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.
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