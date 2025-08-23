Open-air от музыкального лейбла Ключи. Во дворе Графита встретятся визионеры музыкальной сцены: участники лейбла Carnival Records — a$thma Boys и Sabu, яркие подписанты лейбла ключи — 3.56 am и фрэшмены HALA4112 & GRAL2000, а хэдлайнером вечера станет тёмная звезда русского рэпа Mnogoznaal.