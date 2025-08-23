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Ключи Weekend: Mnogoznaal, a$thma Boys, 3.56 am

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

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от 2000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Open-air от музыкального лейбла Ключи. Во дворе Графита встретятся визионеры музыкальной сцены: участники лейбла Carnival Records — a$thma Boys и Sabu, яркие подписанты лейбла ключи — 3.56 am и фрэшмены HALA4112 & GRAL2000, а хэдлайнером вечера станет тёмная звезда русского рэпа Mnogoznaal.

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