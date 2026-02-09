Хочешь удивить близких сладким шедевром? На мастер-классе ты научишься делать сочную, яркую и очень вкусную клубнику в шоколаде — настоящее лакомство, которое украсит любой стол! Что входит в программу: — Выбор свежей и качественной клубники — Подготовка ягод: мытьё, просушка, подготовка к окунанию — Технология растапливания шоколада — добьёшься гладкой и блестящей текстуры — Техники украшения: полное погружение, рисунки, орнаменты, посыпки, сахарные украшения — Советы по хранению и подаче Ты узнаешь: — Как выбрать самые сочные и красивые ягоды — Какие виды шоколада лучше использовать (молочный, тёмный, белый) — Как создать эффект «шоколадной лавины» и уникальные дизайны Зачем приходить: — Научиться делать профессиональную клубнику в шоколаде своими руками — Получить удовольствие и заряд креатива — Забрать домой вкусный десерт или подарить любимым (учти, что срок хранения готового десерта — 24 часа) Точный адрес студии можно уточнить при записи на мастер-класс.