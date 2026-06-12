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Клуб вязания

Skrepka, улица Покровка, 3/7с1Г

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

«Забытое» хобби снова сделают актуальным. Будешь вязать, знакомиться и проводить воскресенье за общим делом. Вязать будешь рамки для фотографий. Тут помогут разобраться с крючком тем, кто начинает с нуля, а тем, кто уже умеет вязать, составят компанию/ Кофе с булкой и все материалы включены в стоимость. *Уточняй у официанта на месте, какие позиции входят в стоимость билета.

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