Творческая мастерская прокрастинаторов. Здесь собираются раз в неделю, чтобы делать то, до чего не доходят руки. — заниматься скетчингом, экспериментировать в рисовании; — тестировать иллюстраторские упражнения и задания на креативность; — уделять время своим проектам, до которых не доходят руки. Например, сделать открытки, стикеры или рисунки для портфолио. Порисуешь от души, с удовлетворением закончишь начатое и весело проведёшь время в творческой компании.