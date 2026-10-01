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Клуб Прокрастинаторов

«Передвижник», 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Творческая мастерская прокрастинаторов. Здесь собираются раз в неделю, чтобы делать то, до чего не доходят руки. — заниматься скетчингом, экспериментировать в рисовании; — тестировать иллюстраторские упражнения и задания на креативность; — уделять время своим проектам, до которых не доходят руки. Например, сделать открытки, стикеры или рисунки для портфолио. Порисуешь от души, с удовлетворением закончишь начатое и весело проведёшь время в творческой компании.

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