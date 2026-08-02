Побегаешь, зарядишься энергией и классно проведёшь время :) Как это устроено: все соберутся, разомнутся, и начнут бежать 5 км в комфортном темпе — около 8–9 мин/км, под руководством тренеров. Можно перейти на шаг и просто кайфовать. Подходит всем: тем, кто никогда не бегал, кто бросил, кому нужна компания. опыт и скорость не важны. Что взять: беговые кроссовки, удобная одежда (для женщин — топ с хорошей поддержкой), бутылка воды и классный настрой. Блёстки — по желанию.