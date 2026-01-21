Показ фильма «Ночи Кабирии» на языке оригинала с русскими субтитрами — картину представит и обсудит её со зрителями киновед Виктория Степанова. О фильме: Проститутка Кабирия, работающая в одном из самых дешёвых районов Рима, как и все её подруги вульгарна, грязна, драчлива, остра на язык. Но вопреки своей древней и циничной профессии, она по-детски наивна и добра, с маниакальным упорством надеется найти мужчину своей мечты и стать честной женщиной.