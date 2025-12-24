Показ фильма «Квартира» на языке оригинала с русскими субтитрами — картину представит и обсудит её со зрителями киновед Виктория Степанова. О фильме: Классическая комедия Билли Уайлдера про клерка страховой компании, который ради карьерных перспектив одалживает свою холостяцкую квартиру боссу для тайных свиданий с любовницей, а потом сам влюбляется в его подружку. 6 «Оскаров» и приз Ширли Маклейн за лучшую женскую роль на МКФ в Венеции.