Клуб любителей интерпретаций: мрачная музыка, свечи и стильный оккультизм. В программе: — Неофолк, готик-рок, дарквейв и прочая мрачная музыка смежных жанров — Диджеи gene138 / satin_said_oops / bucksabbath / missio.nullum / jskarrsen — Расклады на Таро — Чёрные свечи, дым благовоний и вкусные напитки — Хорроры на старом телевизоре — Возможность погонять шары под готик-рок как в старой «Точке» Вход свободный.