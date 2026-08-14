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Клуб духовных соседей (Spiritual Neighbors Club)

Neighborhood, Мясницкая улица, 14/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Клуб любителей интерпретаций: мрачная музыка, свечи и стильный оккультизм. В программе: — Неофолк, готик-рок, дарквейв и прочая мрачная музыка смежных жанров — Диджеи gene138 / satin_said_oops / bucksabbath / missio.nullum / jskarrsen — Расклады на Таро — Чёрные свечи, дым благовоний и вкусные напитки — Хорроры на старом телевизоре — Возможность погонять шары под готик-рок как в старой «Точке» Вход свободный.

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