Мрачная музыка, свечи и стильный оккультизм. В программе: — Your Strange Neighbors — Неофолк, готик-рок, дарквейв и прочая мрачная музыка смежных жанров — DJs Gene138 / Monowave / Buck Sabbath / Nuatha + гости — Расклады на Таро — Чёрные свечи, дым благовоний и вкусные напитки — Хорроры на старом телевизоре — Возможность погонять шары под готик-рок как в старой «Точке» Вход свободный.