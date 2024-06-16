На протяжении всего представления тебе ни на секунду не станет скучно. Четыре клоуна мима пригласят тебя в свой удивительный парадоксальный Мир - Мир улыбок и детства. Совершив это путешествие, ты не заметишь, как пройдёт время спектакля, а заряд хорошего настроения останется ещё надолго. В программе: - сценка "В музее", - номер "Зайчик", - номер "Самолётики", - реприза "Платочек", - реприза "Шарик", - сценка "В парке". В представлении принимают участие: Лариса Чикарёва, Иван Барышников, ученики актёрской студии Лаборатории современного театра.