Лекция посвящена Клоду Моне — художнику, чьё имя стало синонимом целого направления. Проследишь, как его стремление поймать «мимолетное впечатление» привело к революции в живописи: отказу от чётких контуров и чёрной краски, работе на пленэре и вибрирующему мазку. Узнаешь, как картина «Впечатление. Восходящее солнце» дала имя импрессионизму и почему искусство Моне — это не просто пейзажи, а исследование света, времени и самой природы видения. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.