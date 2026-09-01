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Клод Моне и рождение импрессионизма

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция посвящена Клоду Моне — художнику, чьё имя стало синонимом целого направления. Проследишь, как его стремление поймать «мимолетное впечатление» привело к революции в живописи: отказу от чётких контуров и чёрной краски, работе на пленэре и вибрирующему мазку. Узнаешь, как картина «Впечатление. Восходящее солнце» дала имя импрессионизму и почему искусство Моне — это не просто пейзажи, а исследование света, времени и самой природы видения. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.

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