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Стильный авторский нео-соул, рнб, немного хип-хопа, джазовые аккорды и электронный звук. Klimaa отмечает свой 24 день рождения на сцене дома силы с крутыми музыкантами. Помимо своего материала, будут треки от billie eilish до paramore. Неплохой праздничный вечерок со стильной музыкой намечается.
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