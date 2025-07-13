Стильный авторский нео-соул, рнб, немного хип-хопа, джазовые аккорды и электронный звук. Klimaa отмечает свой 24 день рождения на сцене дома силы с крутыми музыкантами. Помимо своего материала, будут треки от billie eilish до paramore. Неплохой праздничный вечерок со стильной музыкой намечается.