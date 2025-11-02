Молодая женщина по имени Клео гуляет по Парижу в ожидании врачебного диагноза и по-новому открывает повседневную жизнь города. События фильма разворачиваются в реальном времени, от 5 до 7 вечера. Она заходит к гадалке, сидит в кафе с подругой, бродит по парку и знакомится с солдатом, которому вскоре придется уехать на войну в Алжир. Кино о времени и жизни, каждую секунду связанных со смертью. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами 1962, 90 мин, Франция, Италия, драма, комедия Режиссер: Аньес Варда В ролях: Коринн Маршан, Доминик Даврэ, Доротея Бланк, Мишель Легран