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Классика и кино

улица Шкулёва, 2с3

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от 500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Известные классические мелодии и музыка из легендарных кинофильмов в исполнении симфонического оркестра. The Multimedia Art orchestra предлагает тебе окунуться в атмосферу любимых фильмов и прикоснуться к бессмертной классике! В новой программе тебя ждут саундтреки из «Властелина Колец», «Игры Престолов» и «Пиратов Карибского моря», музыка из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и пьесы «Пер Гюнт» Эдварда Грига. А погрузиться в атмосферу тебе поможет видеоряд с самыми яркими кадрами из культовых кинолент. Художественный руководитель и дирижер — Дмитрий Брусницын.

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