Известные классические мелодии и музыка из легендарных кинофильмов в исполнении симфонического оркестра. The Multimedia Art orchestra предлагает тебе окунуться в атмосферу любимых фильмов и прикоснуться к бессмертной классике! В новой программе тебя ждут саундтреки из «Властелина Колец», «Игры Престолов» и «Пиратов Карибского моря», музыка из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и пьесы «Пер Гюнт» Эдварда Грига. А погрузиться в атмосферу тебе поможет видеоряд с самыми яркими кадрами из культовых кинолент. Художественный руководитель и дирижер — Дмитрий Брусницын.