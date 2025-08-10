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Кладовая солнца

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

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Завершение:

от 600₽ до 3000₽
Возраст 0+
Кино
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Первый летний фестиваль пространства «Топь» с мастер-классами и кинопоказами. Программа: 13:00 — Мастер-класс по созданию цветочных флорариумов Каждый участник мастер-класса сможет выбрать искусственные растения, вазу, декор и создать свой оригинальный флорариум с частичкой этого солнечного лета под бережным руководством нашей мастерицы Анны. А пока ты будешь собирать собственную мини-оранжерею, Анна расскажет историю появления флорариумов, как лучше составить композицию в них и поможет каждому определиться с декором, чтобы твой домашний сад стал по-настоящему уникальным. Стоимость: 2000 руб. за 3 часа. 16:00 — Мастер-класс по изготовлению свечей с сухоцветами Каждый участник мастер-класса освоит технику расписывания свечей цветным воском и украсит своё изделие сухоцветами на выбор. Ты унесёшь с собой не просто свечку, а настоящее произведение искусства, наполненное летним теплом и уютом. Такое изделие станет прекрасным подарком для тебя и твоих близких или элементом декора для дома. А пока посетители будут расписывать свечи и делать их уникальными, Анна расскажет о свойствах цветного воска и поможет каждому составить композицию из сухоцветов, чтобы все остались довольны своей работой на 100% Стоимость: 800 руб. за 2,5 часа. 18:30 — Розыгрыш призов Попытать удачу в розыгрыше может каждый посетитель фестиваля, если приобретёт как минимум один купон на участие в лотерее. 19:00 — Просмотр и обсуждение фильма «Перед рассветом» О чём этот фильм? Это камерная романтическая притча о мимолётности и вечности мгновения. Двое незнакомцев — американский мечтатель Джесси и французская идеалистка Селин — случайно встречаются в поезде и решают провести одну ночь, бродя по улицам Вены. Благодаря мастерству режиссёра Ричарда Линклейтера простая история прогулки превращается в гипнотическую медитацию о любви, времени и упущенных возможностях. Стоимость: 600 руб. 22:00 — Просмотр и обсуждение фильма «Королевство полной луны» О чём этот фильм? Это ностальгическая сказка о побеге, где реальность граничит с волшебством. Два влюблённых подростка сбегают из интерната в 1960-е годы, чтобы найти своё королевство среди лесов Новой Англии. Благодаря виртуозной работе режиссёра Уэса Андерсона внешне наивный сюжет превращается в глубокую и трогательную притчу о взрослении. Стоимость: 600 руб. На фестиваль можно приобрести абонемент. Абонемент даёт доступ к тем активностям, которые ты выберешь — мастер-классы, розыгрыш и кинопоказы — без необходимости бронировать место на каждое мероприятие отдельно. Приобрести абонемент можно через ТГ по кнопке выше. Стоимость абонементов: Всё включено»: пропуск на весь день — 3000 руб. «Мастер на все руки»: билет на оба мастер-класса за 2300 руб. «Киноман»: билет на оба кинопоказа за 1000 руб. Узнать более подробную информацию про купоны и задать вопросы можно в ТГ организатора — https://t.me/swamp_cw

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