ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Kkulakovaa пати и танцевальные баттлы

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День рождения Kristina Kulakova на широкую ногу. Начнут вечер с открытых танцевальных батлов, где тебе понадобится лишь твоя энергетика и желание исполнять. Танцы high heels, vogue, electro и всё, к чему лежит душа и вайб. Продолжат вечеринкой, наполненной любимой и знакомой музыкой. 23:00-00:00 — танцевальный баттл Открытые для всех, кто открыт к танцу. Вход по билетам или по спискам. На кону все прелести от денежных призов, депозита на бар или мерча БЭК до билетов на танцевальные классы. 00:00-05:00 — вечеринка После определения победителей продолжат танцевать, но уже не соревнуясь. Диджеи соберут все сливки и замешают это лучше любого коктейля. Вход по билетам до 03:00 После 03:00 вход свободный Лайнап: Kristina Kulakova — Bday Aleksey Fly Harryotvali Kirakira Valek Uforia Бронь столов по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста