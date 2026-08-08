День рождения Kristina Kulakova на широкую ногу. Начнут вечер с открытых танцевальных батлов, где тебе понадобится лишь твоя энергетика и желание исполнять. Танцы high heels, vogue, electro и всё, к чему лежит душа и вайб. Продолжат вечеринкой, наполненной любимой и знакомой музыкой. 23:00-00:00 — танцевальный баттл Открытые для всех, кто открыт к танцу. Вход по билетам или по спискам. На кону все прелести от денежных призов, депозита на бар или мерча БЭК до билетов на танцевальные классы. 00:00-05:00 — вечеринка После определения победителей продолжат танцевать, но уже не соревнуясь. Диджеи соберут все сливки и замешают это лучше любого коктейля. Вход по билетам до 03:00 После 03:00 вход свободный Лайнап: Kristina Kulakova — Bday Aleksey Fly Harryotvali Kirakira Valek Uforia Бронь столов по телефону.