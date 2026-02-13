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Китайский Новый год

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции ты сможешь познакомиться с самыми необычными и древними традициями Китая и узнать, как действительно привлечь удачу в 2026 году. Будут разбираться: — Что делает год лошади таким особенным и как получить максимум возможного для карьеры, здоровья и личного развития? — Как задобрить бога домашнего очага, чтобы дома царили тишина, гладь и благодать? — Что нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы кратно вырасти в деньгах в год лошади? — В какой день и кого китаянки просят о женском счастье? — Сколько денег и зачем подарить детям и племянникам? Лектор: Мария Суворова — педагог по китайскому языку, автор программ и методических курсов для вузов, а также автор книги «88,8 советов, как вести бизнес с китайцами». И какой праздник без подарков? Правильно, никакой! Каждый гость получит гифтбокс с новогодними сувенирами из Китая:)

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