ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Kislo 2 года

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В клубе соберут артистов лейбла, друзей и близкие музыкальные объединения. Вместе отметят всё, что произошло за это время, и откроют новую главу. Домом станет Medium, но узнать его получится не сразу. Зал погрузится в темноту, а путь внутри обозначат зелёные сигналы ночного виденья и тени. По ним знакомое место придётся собирать заново. На танцполе меломанов — шоукейс Mystix, открывающий серию вечеринок и подкастов под кураторством A/DV, которая в эту ночь тоже будет задувать свечи. Техно и эйсид будут сменяться замедленным трансом и минималом, задавая сцене отдельную траекторию на всю ночь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста