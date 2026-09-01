В клубе соберут артистов лейбла, друзей и близкие музыкальные объединения. Вместе отметят всё, что произошло за это время, и откроют новую главу. Домом станет Medium, но узнать его получится не сразу. Зал погрузится в темноту, а путь внутри обозначат зелёные сигналы ночного виденья и тени. По ним знакомое место придётся собирать заново. На танцполе меломанов — шоукейс Mystix, открывающий серию вечеринок и подкастов под кураторством A/DV, которая в эту ночь тоже будет задувать свечи. Техно и эйсид будут сменяться замедленным трансом и минималом, задавая сцене отдельную траекторию на всю ночь.