Кто на самом деле управляет нашим сознанием, настроением, скоростью мышления? Новейшие научные исследования говорят о том, что это в значительной степени кишечник и живущие в нём микробы. Гигантское количество нервных клеток, пронизывающих желудочно-кишечный тракт, называют даже «вторым мозгом», это невидимая сеть, которая передаёт сигналы в обе стороны — и настроение влияет на пищеварение не меньше, чем съеденное определяет когнитивные функции. Как можно на это влиять? Где проходит грань между лженаучными и реально работающими советами? Правда ли игроки интеллектуальных викторин съедают шоколад килограммами, и это подстёгивает их реакцию? Новейшие знания о биохимии мозга, блуждающего нерва и кишечника дают ответы. Кто рассказывает? Сергей Малозёмов. Врач и журналист, на научно-популярных телепрограммах которого «Чудо техники» и «Живая еда», выросло уже не одно поколение школьников и студентов. Недавно написал очередную книгу «Еда для мозга» и так вдохновился тем, что узнал, что решил многое применять и на себе.